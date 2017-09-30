ВКС России уничтожили в Сирии почти 2,5 тысячи боевиков за 10 дней

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в в субботу, 30 сентября, передает РИА Новости.

«В результате точных ракетно-авиационных ударов ВКС России с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2 359 боевиков убитыми и около 2,7 тысячи ранеными», — заявил он. Среди ликвидированных террористов — 16 командиров различных уровней, а также более 400 выходцев из России и стран СНГ.

В ведомстве добавили, что в ходе авиаударов были уничтожены 67 опорных пунктов боевиков, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 51 склад боеприпасов, 149 машин с пулеметами и 17 «джихадмобилей».

Конашенков отметил, что террористические группировки «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) понесли самые серьезные потери за несколько месяцев. Попытки их наступления на западе и востоке Сирии окончились провалом.

Ранее 30 сентября сообщалось, что правительственные войска Сирии и союзные силы отбили мощную атаку боевиков «Исламского государства» на трассу Пальмира — Дейр-эз-Зор.