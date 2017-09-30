ВКС России уничтожили в Сирии почти 2,5 тысячи боевиков за 10 дней

Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны
«В результате точных
В ведомстве добавили, что в ходе авиаударов были уничтожены 67 опорных пунктов боевиков, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 51 склад боеприпасов, 149 машин с пулеметами и 17 «джихадмобилей».
Конашенков отметил, что террористические группировки «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) понесли самые серьезные потери за несколько месяцев. Попытки их наступления на западе и востоке Сирии окончились провалом.
Ранее 30 сентября сообщалось, что правительственные войска Сирии и союзные силы отбили мощную атаку боевиков «Исламского государства» на трассу Пальмира —
До этого группировка «Джейш аль-Изза» («Армия Славы») опубликовала видеозапись безуспешного обстрела самолета российских ВКС на севере сирийской провинции Хама.