СМИ: Эрдоган заявил, что власти Иракского Курдистана поплатятся за референдум

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Об этом, как сообщает газета Hurriyet, заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Эрзурум на северо-востоке республики.

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«Региональные власти северного Ирака предприняли шаг, не задумываясь о нашей стране, которая оказывала им всяческую поддержку на протяжении долгого времени, — отметил он. — Так что им придется заплатить за это».

По словам турецкого лидера, администрация Иракского Курдистана «создает не независимое государство, а новую рану в регионе». Эрдоган напомнил о нарушении прав туркоманов и арабов. По его мнению, плебисцит не учитывал интересы этих этнических меньшинств.