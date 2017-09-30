Мадрид считает аннулированным референдум о независимости Каталонии

Источник: Reuters

Об этом в субботу заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

По его словам, «нелегальный плебисцит, организованный властями Каталонии, уже аннулирован правовым государством».

Глава ведомства подчеркнул, что данный референдум «вне закона» и не имеет «никакой международной поддержки». Мендес де Виго призвал жителей Испании к «хладнокровию и спокойствию» и отметил, что правительство «продолжит информировать подданных» о том, как развивается ситуация.