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17:42 (мск), источник: ТАСС

Мадрид считает аннулированным референдум о независимости Каталонии

МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Испании считают аннулированным референдум о независимости Каталонии, который должен состояться 1 октября.

Источник: Reuters

Об этом в субботу заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

По его словам, «нелегальный плебисцит, организованный властями Каталонии, уже аннулирован правовым государством».

Глава ведомства подчеркнул, что данный референдум «вне закона» и не имеет «никакой международной поддержки». Мендес де Виго призвал жителей Испании к «хладнокровию и спокойствию» и отметил, что правительство «продолжит информировать подданных» о том, как развивается ситуация.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее суд постановил заблокировать доступ к 29 программам, которые могут быть использованы для подсчета голосов или электронного голосования на плебисците. Для исполнения данного решения в Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонских властей прибыла гражданская гвардия.

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