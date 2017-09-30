Мадрид считает аннулированным референдум о независимости Каталонии
МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Испании считают аннулированным референдум о независимости Каталонии, который должен состояться 1 октября.
МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Испании считают аннулированным референдум о независимости Каталонии, который должен состояться 1 октября.
Об этом в субботу заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.
Глава ведомства подчеркнул, что данный референдум «вне закона» и не имеет «никакой международной поддержки». Мендес де Виго призвал жителей Испании к «хладнокровию и спокойствию» и отметил, что правительство «продолжит информировать подданных» о том, как развивается ситуация.
Ранее суд постановил заблокировать доступ к 29 программам, которые могут быть использованы для подсчета голосов или электронного голосования на плебисците. Для исполнения данного решения в Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонских властей прибыла гражданская гвардия.