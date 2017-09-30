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18:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили назвал дату «большого митинга» в Киеве

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили позвал всех на «большой митинг» в Киеве. Он пройдет 17 октября. Об этом он заявил на акции своих сторонников в Одессе 30 сентября, сообщает ТАСС.

Источник: AP 2017

«Призываю всех ехать 17 октября в Киев, чтобы убрать бандитскую верхушку и отрубить голову спрута», — сказал Саакашвили.

Сам бывший грузинский лидер, который не может претендовать на президентский пост на Украине, после предполагаемой смены власти в Киеве намерен вернуться в Одессу, чтобы продолжить ее развитие.

Всего на встречу, по оценкам очевидцев, пришли порядка 500 человек.

Видео
В центре Одессы под украинские песни передрались противники и сторонники Саакашвили

Перед выступлением бывшего губернатора Одесской области на площади произошла потасовка между сторонниками и противниками Саакашвили. Полиция быстро развела конфликтующие стороны.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября въехал на Украину через пункт пропуска «Шегини». При этом толпа сторонников политика прорвала кордон пограничников.

12 сентября он заявил, что планирует объехать «многие города и села» на Украине.

22 сентября районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и назначил ему штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов, то есть 3,4 тысячи гривен (менее 7,5 тысячи рублей).

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника главы украинского государства. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Иван Петров
Будет интересно. Запасаемся орешками.
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