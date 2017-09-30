Саакашвили назвал дату «большого митинга» в Киеве

Источник: AP 2017

«Призываю всех ехать 17 октября в Киев, чтобы убрать бандитскую верхушку и отрубить голову спрута», — сказал Саакашвили.

Сам бывший грузинский лидер, который не может претендовать на президентский пост на Украине, после предполагаемой смены власти в Киеве намерен вернуться в Одессу, чтобы продолжить ее развитие.

Всего на встречу, по оценкам очевидцев, пришли порядка 500 человек.

Видео В центре Одессы под украинские песни передрались противники и сторонники Саакашвили

Перед выступлением бывшего губернатора Одесской области на площади произошла потасовка между сторонниками и противниками Саакашвили. Полиция быстро развела конфликтующие стороны.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября въехал на Украину через пункт пропуска «Шегини». При этом толпа сторонников политика прорвала кордон пограничников.

12 сентября он заявил, что планирует объехать «многие города и села» на Украине.

22 сентября районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и назначил ему штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов, то есть 3,4 тысячи гривен (менее 7,5 тысячи рублей).