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21:25 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Узбекистане создается Министерство дошкольного образования

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 сентября подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию управления системой дошкольного образования».

Согласно указу, в Узбекистане создается Министерство дошкольного образования. Новое министерство будет разрабатывать и реализовывать единую государственную политику в области дошкольного образования.

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В структуру министерства войдут Министерство дошкольного образования Каракалпакстана, Главное управление дошкольного образования Ташкента, управления дошкольного образования областей и их отделы в городах и районах.

Министерство поэтапно обеспечит полный охват детей дошкольным образованием за счет создания в стране сети конкурирующих между собой государственных и негосударственных дошкольных учреждений.

Министерство дошкольного образования будет внедрять в практику альтернативные формы дошкольного образования и воспитания детей. Все государственные дошкольные учреждения будут переданы в систему нового министерства. Глава Узбекистана поручил принять комплексную программу по созданию в регионах Узбекистана дополнительных государственных и негосударственных дошкольных учреждений, рассчитанных на 50, 70, 100, 120 и 150 мест.

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