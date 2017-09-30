Согласно указу, в Узбекистане создается Министерство дошкольного образования. Новое министерство будет разрабатывать и реализовывать единую государственную политику в области дошкольного образования.

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В структуру министерства войдут Министерство дошкольного образования Каракалпакстана, Главное управление дошкольного образования Ташкента, управления дошкольного образования областей и их отделы в городах и районах.

Министерство поэтапно обеспечит полный охват детей дошкольным образованием за счет создания в стране сети конкурирующих между собой государственных и негосударственных дошкольных учреждений.