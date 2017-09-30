В Узбекистане создается Министерство дошкольного образования
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 сентября подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию управления системой дошкольного образования».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 сентября подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию управления системой дошкольного образования».
Согласно указу, в Узбекистане создается Министерство дошкольного образования. Новое министерство будет разрабатывать и реализовывать единую государственную политику в области дошкольного образования.
В структуру министерства войдут Министерство дошкольного образования Каракалпакстана, Главное управление дошкольного образования Ташкента, управления дошкольного образования областей и их отделы в городах и районах.
Министерство поэтапно обеспечит полный охват детей дошкольным образованием за счет создания в стране сети конкурирующих между собой государственных и негосударственных дошкольных учреждений.
Министерство дошкольного образования будет внедрять в практику альтернативные формы дошкольного образования и воспитания детей. Все государственные дошкольные учреждения будут переданы в систему нового министерства. Глава Узбекистана поручил принять комплексную программу по созданию в регионах Узбекистана дополнительных государственных и негосударственных дошкольных учреждений, рассчитанных на 50, 70, 100, 120 и 150 мест.