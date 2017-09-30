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19:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области скрывшего доходы депутата лишили мандата

Полномочия Валерия Бешлиу прекратили после претензий прокуратуры.

Совет народных депутатов Каширского района досрочно прекратил полномочия депутата Валерия Бешлиу, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 29 сентября. Проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура Каширского района.

По данным ведомства, 46-летний депутат не предоставил сведения о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. Прокурор внес представление Совету народных депутатов об устранении нарушений и потребовал рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата «в связи с утратой доверия».

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