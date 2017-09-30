В Воронежской области скрывшего доходы депутата лишили мандата

По данным ведомства, 46-летний депутат не предоставил сведения о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. Прокурор внес представление Совету народных депутатов об устранении нарушений и потребовал рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата «в связи с утратой доверия».