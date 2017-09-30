В Воронежской области скрывшего доходы депутата лишили мандата
Полномочия Валерия Бешлиу прекратили после претензий прокуратуры.
Полномочия Валерия Бешлиу прекратили после претензий прокуратуры.
Совет народных депутатов Каширского района досрочно прекратил полномочия депутата Валерия Бешлиу, сообщила
По данным ведомства, 46-летний депутат не предоставил сведения о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. Прокурор внес представление Совету народных депутатов об устранении нарушений и потребовал рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата «в связи с утратой доверия».