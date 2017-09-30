США вступили в прямой контакт с властями КНДР

Вашингтон установил прямой контакт с Северной Кореей, подтвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, Вашингтон прощупывает возможность переговоров с Пхеньяном. «Следите за новостями», — добавил Тиллерсон.
Источник:AP 2017
«У нас есть каналы связи, — заявил Тиллерсон во время своего визита в Китай. — Мы не сидим в темноте».
За последние несколько месяцев США и Северная Корея регулярно обменивались взаимными обвинениями и угрозами, но до сих мало что было известно о том, что у них есть прямые каналы связи.
Президент США, выступая в ООН, угрожал уничтожить Северную Корею, сказав, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «вступил на самоубийственный путь». В ответ Ким Чен Ын обнародовал заявление, в котором сказал, что «Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!».
Эта словесная перепалка проходит на фоне продолжающихся испытаний северокорейских ракет. Кроме того, 3-го сентября Северная Корея заявила, что ей удалось провести испытание водородной бомбы, которая может быть установлена в боеголовке баллистической ракеты.
Международное сообщество единодушно осудило эти испытания. ООН расширила наложенные на Северную Корею санкции в попытке заставить эту страну прекратить разработку ядерного оружия.
Рекс Тиллерсон прибыл в Пекин на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином и другими представителями правительства в надежде убедить Пекин применить режим санкций по отношению к Северной Корее.
На этой неделе Китай распорядился, что все северокорейские компании, находящиеся на его территории, должны прекратить свою деятельность. Пекин, однако, по-прежнему надеется на разрешение конфликта в Северной Корее путем переговоров.
В сентябре президент Дональд Трамп написал в «Твиттере», что переговоры — это не ответ. Но уже не первый раз поступают сообщения о закулисных контактах между представителями США и Северной Кореи.
Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что вот уже несколько месяцев обе страны без особого шума поддерживают контакты.
По словам агентства, специальный представитель США по вопросам Северной Кореи регулярно встречался с неким высокопоставленным северокорейским дипломатом в здании представительства этой страны при ООН.
Надеюсь, представителям КНДР хватит мудрости не доверять англосаксам ни в чём.