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19:36 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

США вступили в прямой контакт с властями КНДР

Вашингтон установил прямой контакт с Северной Кореей, подтвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, Вашингтон прощупывает возможность переговоров с Пхеньяном. «Следите за новостями», — добавил Тиллерсон.

Источник: AP 2017

«У нас есть каналы связи, — заявил Тиллерсон во время своего визита в Китай. — Мы не сидим в темноте».

За последние несколько месяцев США и Северная Корея регулярно обменивались взаимными обвинениями и угрозами, но до сих мало что было известно о том, что у них есть прямые каналы связи.

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Президент США, выступая в ООН, угрожал уничтожить Северную Корею, сказав, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «вступил на самоубийственный путь». В ответ Ким Чен Ын обнародовал заявление, в котором сказал, что «Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!».

Эта словесная перепалка проходит на фоне продолжающихся испытаний северокорейских ракет. Кроме того, 3-го сентября Северная Корея заявила, что ей удалось провести испытание водородной бомбы, которая может быть установлена в боеголовке баллистической ракеты.

Международное сообщество единодушно осудило эти испытания. ООН расширила наложенные на Северную Корею санкции в попытке заставить эту страну прекратить разработку ядерного оружия.

Рекс Тиллерсон прибыл в Пекин на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином и другими представителями правительства в надежде убедить Пекин применить режим санкций по отношению к Северной Корее.

На этой неделе Китай распорядился, что все северокорейские компании, находящиеся на его территории, должны прекратить свою деятельность. Пекин, однако, по-прежнему надеется на разрешение конфликта в Северной Корее путем переговоров.

В сентябре президент Дональд Трамп написал в «Твиттере», что переговоры — это не ответ. Но уже не первый раз поступают сообщения о закулисных контактах между представителями США и Северной Кореи.

Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что вот уже несколько месяцев обе страны без особого шума поддерживают контакты.

По словам агентства, специальный представитель США по вопросам Северной Кореи регулярно встречался с неким высокопоставленным северокорейским дипломатом в здании представительства этой страны при ООН.

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Пхеньян усиливает оборону

Агентство также сообщает, что Рекс Тиллерсон в прошлом уже намекал, что между обеими странами есть каналы связи.

До сих пор было известно, что Швеция часто выступает в роли посредника в переговорах между США и Северной Кореей.

В августе эксперт шведского Института международных отношений Ульв Ханссен сказал в интервью агентству Рейтер, что Швеция могла бы вновь играть эту роль, так как ей доверяют обе стороны.

«Швеция делала это часто и раньше, в особенности когда речь шла об американских гражданах, содержащихся в заключении в Северной Корее», — сказал он.

Министерство иностранных дел Швеции отказалось как бы то ни было комментировать это заявление.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
США и КНДР: обмен угрозами в разгаре
Во время загрузки произошла ошибка.
27 сентября© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Иван Петров
Радует, что какие-то переговоры ведутся.
Надеюсь, представителям КНДР хватит мудрости не доверять англосаксам ни в чём.
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