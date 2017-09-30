В Госдепе заявили, что Пхеньян не идет на переговоры с Вашингтоном

«У американских дипломатов есть несколько открытых каналов, по которым мы можем общаться с официальными лицами северокорейского режима», — говорится в заявлении Науэрт.

«Несмотря на заверения, что Соединенные Штаты не заинтересованы в содействии развалу нынешнего режима, не преследуют смену режима, ускорение воссоединения полуострова или мобилизации сил к северу от демилитаризованной зоны, северокорейские чиновники не показали никаких признаков того, что они заинтересованы или готовы к переговорам относительно денуклеаризации», — отмечается в заявлении.