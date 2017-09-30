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30 сентября, источник: РИА Новости

В Госдепе заявили, что Пхеньян не идет на переговоры с Вашингтоном

США имеют каналы связи с КНДР, но Пхеньян до сих пор не проявлял интереса к переговорам по денуклеаризации, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Источник: Reuters
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«У американских дипломатов есть несколько открытых каналов, по которым мы можем общаться с официальными лицами северокорейского режима», — говорится в заявлении Науэрт.

«Несмотря на заверения, что Соединенные Штаты не заинтересованы в содействии развалу нынешнего режима, не преследуют смену режима, ускорение воссоединения полуострова или мобилизации сил к северу от демилитаризованной зоны, северокорейские чиновники не показали никаких признаков того, что они заинтересованы или готовы к переговорам относительно денуклеаризации», — отмечается в заявлении.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Леонид Барковский
А куда им торопиться? Время работает против Трампа, у Ына нет кораблей на рейде, напротив статуи свободы.
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