Польша сочла размещение не менее двух дивизий США необходимым для обороны

Источник: Reuters

Глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что стране необходимо больше американских военных для ее защиты. Интервью с ним публикует издание Wpolytice.

​"С точки зрения необходимой обороны Польши, должно быть на порядок больше, точно больше двух дивизий, — ответил Мацеревич на вопрос журналиста о том, сколько Польше требуется военных США. В одной дивизии США в среднем может быть около 15 тыс. военных.

Мацеревич добавил, что его слова «не означают, что мы обсуждали эти числа, или этот вопрос рассматривается».

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Он также прокомментировал информацию о том, что Польша увеличивает траты на армию. Эти средства «необходимы» для того, чтобы «противостоять угрозам», сказал Мацеревич. Дополнительные финансирование будет потрачено на модернизацию САУ «Краб» и системы противоракетной обороны «Висла».

В сентябре польский парламент одобрил повышение расходов на оборону. Документ предписывает к 2020 году увеличить расходы на оборону до 2,1% ВВП, а в 2020 до не менее 2,5% ВВП. НАТО при этом не требует от состоящих в блоке стран тратить на оборону более 2%.