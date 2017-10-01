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00:36 (мск), источник: РИА Новости

Трамп продлил на год запрет на финансирование культурных обменов с Россией

Президент США продлил действие запрета на год. Решение принято на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия.

Источник: РИА Новости

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу продлил запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Россию.

Соответствующее указание, которое распространила пресс-служба Белого дома, дано госсекретарю США.

Решение принято на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. В самом законе конкретные страны не упоминаются, это решение принимается главой государства ежегодно, как правило, перед началом очередного финансового года, который в США наступает 1 октября. В последний раз такое же решение принимал в 2016 году Барак Обама.

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В распоряжении Трампа отмечается, что США не будут предоставлять "негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 финансовом году".

Указание с запретом на финансирование дается американским банкам, а также представителю в МВФ.

Закон о защите жертв торговли людьми и насилия разрешает подобные меры, если правительство США приходит к выводу, что власти указанных стран не соблюдают нормы, заложенные в этом документе. Однако уточняется, что если такое содействие и финансирование будет отвечать интересам США, то может быть сделано исключение.

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