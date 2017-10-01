Трамп продлил на год запрет на финансирование культурных обменов с Россией
Президент США продлил действие запрета на год. Решение принято на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия.
Президент США продлил действие запрета на год. Решение принято на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия.
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу продлил запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Россию.
Соответствующее указание, которое распространила
Решение принято на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. В самом законе конкретные страны не упоминаются, это решение принимается главой государства ежегодно, как правило, перед началом очередного финансового года, который в США наступает 1 октября. В последний раз такое же решение принимал в 2016 году Барак Обама.
Указание с запретом на финансирование дается американским банкам, а также представителю в МВФ.
Закон о защите жертв торговли людьми и насилия разрешает подобные меры, если правительство США приходит к выводу, что власти указанных стран не соблюдают нормы, заложенные в этом документе. Однако уточняется, что если такое содействие и финансирование будет отвечать интересам США, то может быть сделано исключение.