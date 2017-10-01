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08:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

Александр Усс: «ФПГ отвечают за самочувствие Красноярского края»

Ио губернатора намерен встретиться с крупными налогоплательщиками края.

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края рассказал о своих планах порталу РБК. Один из первых пунктов -встреча с представителями крупного бизнеса края.

«Могу навскидку назвать и “Норникель”, и “Русал”, и “Роснефть”, и СУЭК. Этот аспект деятельности губернатора очень важен. Потому что люди, работающие на территории, в большинстве своем пользуются активами, которые не были созданы в последние годы, а были получены в результате приватизации. Это означает, что у них уже есть ответственность за самочувствие социально-экономическое в Красноярском крае. Мне представляется, что большая часть собственников и руководителей, работающих сейчас на территории региона, как раз настроены на совместную работу. Я в данном случае исхожу из оптимистичных надежд».

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