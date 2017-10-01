Александр Усс: «ФПГ отвечают за самочувствие Красноярского края»
Ио губернатора намерен встретиться с крупными налогоплательщиками края.
Ио губернатора намерен встретиться с крупными налогоплательщиками края.
Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края рассказал о своих планах порталу РБК. Один из первых пунктов -встреча с представителями крупного бизнеса края.
«Могу навскидку назвать и “Норникель”, и “Русал”, и “Роснефть”, и СУЭК. Этот аспект деятельности губернатора очень важен. Потому что люди, работающие на территории, в большинстве своем пользуются активами, которые не были созданы в последние годы, а были получены в результате приватизации. Это означает, что у них уже есть ответственность за самочувствие