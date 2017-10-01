Александр Усс: «ФПГ отвечают за самочувствие Красноярского края»

«Могу навскидку назвать и “Норникель”, и “Русал”, и “Роснефть”, и СУЭК. Этот аспект деятельности губернатора очень важен. Потому что люди, работающие на территории, в большинстве своем пользуются активами, которые не были созданы в последние годы, а были получены в результате приватизации. Это означает, что у них уже есть ответственность за самочувствие социально-экономическое в Красноярском крае. Мне представляется, что большая часть собственников и руководителей, работающих сейчас на территории региона, как раз настроены на совместную работу. Я в данном случае исхожу из оптимистичных надежд».