Мэй заявила о праве Британии отойти от норм ЕС после Brexit
Британский
Британский
«Есть другие сферы, в которых, смотря в будущее, мы можем ставить одинаковые цели, но думать о разных способах их достижения…», — сказала Мэй.
При этом, по ее словам, у ее кабмина есть план действий на тот случай, если Брюссель откажется от заключения этого договора.
Ранее портал iz.ru сообщал, что выход из ЕС может обойтись Великобритании в $54 млрд. Эта сумма примерно поровну делится на обязательства Лондона по выплатам в ЕС до завершения бюджетного периода и на иные обязательства. В то же время официальную сумму «счета за Brexit» стороны пока не называли.
Ожидается, что процедура Brexit продлится до 2019 года, поэтому британские обязательства по выплатам истекут к 2023-му.