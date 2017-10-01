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06:36 (мск), источник: Известия

Мэй заявила о праве Британии отойти от норм ЕС после Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в течение двухлетнего переходного периода после выхода из ЕС Лондон может отказаться от норм европейского законодательства. При этом глава правительства королевства отметила, что это не скажется на отношениях с Брюсселем, сообщает Газета.ру.

Источник: Reuters

«Есть другие сферы, в которых, смотря в будущее, мы можем ставить одинаковые цели, но думать о разных способах их достижения…», — сказала Мэй.

Она добавила, что Британия будет стремиться к заключению наиболее выгодного договора с ЕС по Brexit.
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При этом, по ее словам, у ее кабмина есть план действий на тот случай, если Брюссель откажется от заключения этого договора.

Ранее портал iz.ru сообщал, что выход из ЕС может обойтись Великобритании в $54 млрд. Эта сумма примерно поровну делится на обязательства Лондона по выплатам в ЕС до завершения бюджетного периода и на иные обязательства. В то же время официальную сумму «счета за Brexit» стороны пока не называли.

Ожидается, что процедура Brexit продлится до 2019 года, поэтому британские обязательства по выплатам истекут к 2023-му.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Селиванов
А потом отметить это все замечательным парадом! Ясно каким
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