Мэй заявила о праве Британии отойти от норм ЕС после Brexit

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«Есть другие сферы, в которых, смотря в будущее, мы можем ставить одинаковые цели, но думать о разных способах их достижения…», — сказала Мэй.

Она добавила, что Британия будет стремиться к заключению наиболее выгодного договора с ЕС по Brexit.

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При этом, по ее словам, у ее кабмина есть план действий на тот случай, если Брюссель откажется от заключения этого договора.

Ранее портал iz.ru сообщал, что выход из ЕС может обойтись Великобритании в $54 млрд. Эта сумма примерно поровну делится на обязательства Лондона по выплатам в ЕС до завершения бюджетного периода и на иные обязательства. В то же время официальную сумму «счета за Brexit» стороны пока не называли.