Кадровые назначения произведены в системе МВД
Назначения на ключевые должности произошли в МВД и ОВД Андижанской области.
Назначения на ключевые должности произошли в МВД и ОВД Андижанской области.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Как сообщает UzNews со ссылкой на газету МВД РУз «На посту», в системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений.
Полковник Сабиржан Ирисбеков назначен заместителем начальника Академии МВД — заведующим отдела кадров.
Подполковник Ражаббой Отажонов занял должность заместителя начальника Академии МВД по благоустройству.
Подполковник Набижон Хазратов стал начальником Центра по начальной подготовке сотрудников органов внутренних дел при МВД.
Подполковник Шохрухбек Назиров назначен начальником управления уголовного розыска ОВД Андижанской области.
Майор Омаджон Акбаров занял должность начальника ОВД Булокбошинского района Андижанской области.