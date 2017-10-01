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16:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и спикер облдумы поздравили пожилых людей Воронежской области

Воронежская область вместе с Россией отмечает Международный день пожилых людей в воскресенье, 1 октября. Глава региона Алексей Гордеев и спикер областной Думы Владимир Нетесов обратились к представителям старшего поколения воронежцев в праздник.

Источник: Reuters

Первые лица отметили, что, несмотря на годы, многие пожилые люди продолжают работать, активно занимаются общественной деятельностью, воспитывают внуков.

— Ваш жизненный опыт и поддержка бесценны для молодежи. Но и вы тоже нуждаетесь в заботе и внимании. Долг государства — создать достойные условия жизни пенсионеров и обеспечить социальные гарантии. В Воронежской области достижению этих целей способствуют специальные программы, одним из положительных результатов которых является увеличение продолжительности жизни, — сказали Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

Руководство области также подчеркнуло, что забота о старшем поколении — задача не только органов власти, но и каждого человека.

— Пусть этот день станет для всех поводом как можно чаще проявлять внимание к своим пожилым родственникам, знакомым и просто прохожим, — обратились первые лица к воронежцам.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов пожелали представителям старшего поколения здоровья, оптимизма, душевного тепла, благополучия, долголетия и счастья и поблагодарили их за доброту и мудрость.

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