Губернатор и спикер облдумы поздравили пожилых людей Воронежской области

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Первые лица отметили, что, несмотря на годы, многие пожилые люди продолжают работать, активно занимаются общественной деятельностью, воспитывают внуков.

— Ваш жизненный опыт и поддержка бесценны для молодежи. Но и вы тоже нуждаетесь в заботе и внимании. Долг государства — создать достойные условия жизни пенсионеров и обеспечить социальные гарантии. В Воронежской области достижению этих целей способствуют специальные программы, одним из положительных результатов которых является увеличение продолжительности жизни, — сказали Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

Руководство области также подчеркнуло, что забота о старшем поколении — задача не только органов власти, но и каждого человека.

— Пусть этот день станет для всех поводом как можно чаще проявлять внимание к своим пожилым родственникам, знакомым и просто прохожим, — обратились первые лица к воронежцам.