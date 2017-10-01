Италия намерена выслать посла Северной Кореи
Глава МИД Италии Анджелино Альфано в интервью газете La Repubblica сообщил, что власти страны приняли решение выслать посла КНДР.
Глава МИД Италии Анджелино Альфано в интервью газете La Repubblica сообщил, что власти страны приняли решение выслать посла КНДР.
«Мы приняли серьезное решение — прервать процедуру аккредитации посла Северной Кореи. Он должен будет покинуть Италию», — заявил Альфано.
В начале сентября Северная Корея провела одно из самых мощных ядерных испытаний в своей истории, спровоцировав очередной региональный кризис.
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН 20 сентября, потребовал от Пхеньяна в одностороннем порядке прекратить пуски ракет. В противном случае, по словам господина Трампа, США могут «полностью уничтожить» Северную Корею.
Военные испытания КНДР осуждают и другие страны, однако северокорейские власти не спешат прекращать испытания и не идут на мирные переговоры.