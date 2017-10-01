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08:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Италия намерена выслать посла Северной Кореи

Глава МИД Италии Анджелино Альфано в интервью газете La Repubblica сообщил, что власти страны приняли решение выслать посла КНДР.

Источник: AP 2017

«Мы приняли серьезное решение — прервать процедуру аккредитации посла Северной Кореи. Он должен будет покинуть Италию», — заявил Альфано.

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В начале сентября Северная Корея провела одно из самых мощных ядерных испытаний в своей истории, спровоцировав очередной региональный кризис.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН 20 сентября, потребовал от Пхеньяна в одностороннем порядке прекратить пуски ракет. В противном случае, по словам господина Трампа, США могут «полностью уничтожить» Северную Корею.

Военные испытания КНДР осуждают и другие страны, однако северокорейские власти не спешат прекращать испытания и не идут на мирные переговоры.

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