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16:57 (мск), источник: Pro Город Самара

Азаров уволил еще одного вице-губернатора и советников Меркушкина

В правительстве Самарской области после ухода Николая Меркушкина и назначения врио губернатора Дмитрия Азарова произошли первые кадровые изменения.

Источник: Pro Город Самара

На этой неделе вице-губернаторы и руководители министерств и департаментов по постановлению нового главы региона перешли в статус врио, однако куда более серьезные изменения коснулись Валерия Юртайкина. Он покинул пост вице-губернатора — главы департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства региона.

Помимо Юртайкина, были уволены и советники Николая Меркушкина, среди которых оказался бывший член команды Азарова Виктор Кудряшов. С общественных должностей также были уволены Иван Андрончев, Федор Гречников, Александр Ефремов, Юлия Степнова и помощники экс-губернатора Алексей Плигузов, Николай Сидоров и Константин Кузнецов. Кроме того, от обязанностей общественных советников освободили: бывшего министра сельского хозяйства Виктора Альтергота, экс-министра транспорта Бориса Ардалина, Евгения Архипова, экс-главу Отрадного Нину Вишнякову, Василия Корноухова, Ольгу Серову, Юрия Перелыгина, Алексея Пахоменко, а также депутатов губернской думы Виктора Кузнецова и Владимира Кошелева.

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