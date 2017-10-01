Азаров уволил еще одного вице-губернатора и советников Меркушкина
В правительстве Самарской области после ухода Николая Меркушкина и назначения врио губернатора Дмитрия Азарова произошли первые кадровые изменения.
В правительстве Самарской области после ухода Николая Меркушкина и назначения врио губернатора Дмитрия Азарова произошли первые кадровые изменения.
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Помимо Юртайкина, были уволены и советники Николая Меркушкина, среди которых оказался бывший член команды Азарова Виктор Кудряшов. С общественных должностей также были уволены Иван Андрончев, Федор Гречников, Александр Ефремов, Юлия Степнова и помощники