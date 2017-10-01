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09:39 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Беларуси Андрея Мдивани

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Беларуси Андрея Мдивани, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«За годы активной творческой деятельности Вы внесли весомый вклад в формирование и развитие национальной композиторской и исполнительской школы», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что работы композитора выделяются особенной глубиной и искренностью, впечатляют, восхищают зрителей и навсегда остаются в их сердцах.

«Многие из Ваших воспитанников стали выдающимися музыкантами и сегодня с гордостью называют Вас своим учителем, достойно представляют Беларусь за рубежом», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко уверен, что талант и безграничная преданность Андрея Мдивани искусству и в дальнейшем будут способствовать процветанию белорусской культуры.

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