Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Беларуси Андрея Мдивани

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«За годы активной творческой деятельности Вы внесли весомый вклад в формирование и развитие национальной композиторской и исполнительской школы», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что работы композитора выделяются особенной глубиной и искренностью, впечатляют, восхищают зрителей и навсегда остаются в их сердцах.

«Многие из Ваших воспитанников стали выдающимися музыкантами и сегодня с гордостью называют Вас своим учителем, достойно представляют Беларусь за рубежом», — подчеркнул Президент.