Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Беларуси Андрея Мдивани
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Беларуси Андрея Мдивани, сообщили БЕЛТА в
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Беларуси Андрея Мдивани, сообщили БЕЛТА в
«За годы активной творческой деятельности Вы внесли весомый вклад в формирование и развитие национальной композиторской и исполнительской школы», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что работы композитора выделяются особенной глубиной и искренностью, впечатляют, восхищают зрителей и навсегда остаются в их сердцах.
«Многие из Ваших воспитанников стали выдающимися музыкантами и сегодня с гордостью называют Вас своим учителем, достойно представляют Беларусь за рубежом», — подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко уверен, что талант и безграничная преданность Андрея Мдивани искусству и в дальнейшем будут способствовать процветанию белорусской культуры.