Правительство Красноярского края ушло в отставку

«В соответствии со статьей 101 Устава Красноярского края, в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края В. А. Толоконского досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края; членам правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства Красноярского края», — говорится в сообщении.