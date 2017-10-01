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09:42 (мск), источник: Интерфакс

Правительство Красноярского края ушло в отставку

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс отправил правительство региона в отставку, сообщает пресс-служба администрации региона в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии со статьей 101 Устава Красноярского края, в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края В. А. Толоконского досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края; членам правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства Красноярского края», — говорится в сообщении.

Усс был назначен временно исполняющим обязанности губернатора края в пятницу.

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27 сентября© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Иван Петров
Затем, что фамилия немецкая.
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