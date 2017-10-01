Усс отправил в отставку Правительство Красноярского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение, согласно которому правительство региона должно досрочно прекратить свои полномочия.
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение, согласно которому правительство региона должно досрочно прекратить свои полномочия.
Об этом сообщили в
Согласно подписанному документу, «члены Правительства Красноярского края продолжают осуществлять свои полномочия» до нового назначения на их должности.
Напомним, Александр Усс был назначен президентом Владимиром Путиным врио губернатора после того, как в отставку ушел Виктор Толоконский, занимавший пост главы Красноярского края последние три года.
Ранее Александр Усс, в прошлом году избранный на пост председателя краевого Заксобрания, заявил о намерении участвовать в выборах главы региона, которые состоятся осенью 2018 года.