Усс отправил в отставку Правительство Красноярского края

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Согласно подписанному документу, «члены Правительства Красноярского края продолжают осуществлять свои полномочия» до нового назначения на их должности.

Напомним, Александр Усс был назначен президентом Владимиром Путиным врио губернатора после того, как в отставку ушел Виктор Толоконский, занимавший пост главы Красноярского края последние три года.