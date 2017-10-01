Международный день пожилых людей отмечается 1 октября

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Председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев направил поздравление с Днем пожилых людей, в котором отметил, что «это очень добрый праздник, дань вековым традициям уважения и почитания зрелости».

«В эти осенние дни мы говорим слова благодарности, признания и любви нашим родителям, бабушкам, дедушкам, всем людям старшего поколения, посвятившим свою жизнь созиданию и служению обществу. В ваших судьбах — судьба России. Многое вам пришлось пережить: боевые и трудовые будни, победы и поражения, радости и печали, но вы всегда сохраняли оптимизм, любовь к Родине, веру в лучшее и учили этому нас — своих детей и внуков», — говорится в его поздравлении.

«Мы благодарны вам за то, что вы рядом. Для нас вы — живая связь времен и поколений, источник мудрости и доброты, уникальных знаний и опыта. Ваше умение слушать, понимать, прощать являются для нас спасением в тяжелые минуты, и наша главная задача — сделать все, чтобы ваша жизнь, жизнь старшего поколения, была достойной. Желаю вам здоровья, счастья, долгих лет жизни, домашнего уюта, любви близких», — отмечается в обращении Евгения Лебедева.

Справка

День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе.