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17:39 (мск), источник: НТА-Приволжье

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей (International Day of Older Persons). Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире.

Источник: Reuters

Председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев направил поздравление с Днем пожилых людей, в котором отметил, что «это очень добрый праздник, дань вековым традициям уважения и почитания зрелости».

«В эти осенние дни мы говорим слова благодарности, признания и любви нашим родителям, бабушкам, дедушкам, всем людям старшего поколения, посвятившим свою жизнь созиданию и служению обществу. В ваших судьбах — судьба России. Многое вам пришлось пережить: боевые и трудовые будни, победы и поражения, радости и печали, но вы всегда сохраняли оптимизм, любовь к Родине, веру в лучшее и учили этому нас — своих детей и внуков», — говорится в его поздравлении.

«Мы благодарны вам за то, что вы рядом. Для нас вы — живая связь времен и поколений, источник мудрости и доброты, уникальных знаний и опыта. Ваше умение слушать, понимать, прощать являются для нас спасением в тяжелые минуты, и наша главная задача — сделать все, чтобы ваша жизнь, жизнь старшего поколения, была достойной. Желаю вам здоровья, счастья, долгих лет жизни, домашнего уюта, любви близких», — отмечается в обращении Евгения Лебедева.

Справка

День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе.

Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. Надо также отметить, что каждый год мероприятия Дня посвящены определенной теме.

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