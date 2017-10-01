Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Минск

Источник: AP 2017

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп формально продлил запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Беларусь. В последний раз такое же решение принимал в 2016 году Барак Обама.

Решение принято на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. В самом законе конкретные страны не упоминаются, это решение принимается главой государства ежегодно, как правило, перед началом очередного финансового года, который в США наступает 1 октября.

В распоряжении Трампа отмечается, что США в 2018 финансовом году не будут предоставлять негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии. Аналогичные решения, приняты в отношении таких стран СНГ, как Беларусь, Узбекистан и Туркменистан.

​Тем самым администрация США с одной стороны обозначает свою позицию относительно ситуации с работорговлей в этих странах. Предполагается, что власти указанных стран не соблюдают нормы, заложенные в законе о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. Госдепартамент ежегодно публикует доклад о проблеме торговли людьми, оценивая действия других государств в данной сфере.