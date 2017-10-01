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15:31 (мск), источник: РБК

Собчак предложила Навальному не идти ленинским путем и быть вместе

Действия Навального ослабляют оппозицию, заявила в обращении к нему Ксения Собчак. Она не понимает, почему он не хочет объединиться с ней и с другими «как раньше», и добавила, что собирает полные залы на коммерческих выступлениях.

Источник: РИА "Новости"

Телеведущая Ксения Собчак обратилась через свой Instagram к главе Фонда по борьбе с коррупцией Алексею Навальному с вопросом, почему он отказывается от совместных действий.

Собчак снова упрекнула Навального в том, что он выступает от имени всех несогласных и монополизирует «на себе эту тему». Вместе, считает Собчак, они могли бы сделать гораздо больше.

В результате на твои акции приходят лишь сотни людей, хотя понятно, что тебе сильно мешают и это тоже надо учитывать. Но все равно, мы можем больше, если мы вместе! Из-за твоей монополии мы все выглядим как малочисленная группа, слабая и ни к чему не способная. А это не так! Нас очень много!
Ксения Собчак

«Почему же сейчас, когда так важно показать как нас много, ты, например, не объединишься со мной, со многими другими чтобы стать сильнее? Как это было раньше, когда никто никому «не мешал»?», — продолжила она и заявила, что собирает полные залы во время своих коммерческих выступлений по стране. При этом она спросила у оппозиционера, зачем и «по-Ленински вначале размежеваться чтобы потом объединиться, если вместо этого «можно вместе выработать план действий».

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В конце послания Собчак признается, что не понимает мотивов поступков Навального и просит его объясниться. По ее словам, Навальному неизбежно грозит новый уголовный срок.

​"Ты ведь знаешь, что твое задержание в пятницу — уже третье за последние полгода — это неизбежно уголовный срок. Да, все несправедливо, да, власть тебя незаслуженно давит. Но ты-то что делаешь? Твой соратник Волков, задержанный в Нижнем и отпущенный, еще когда акция была в самом разгаре, даже не поехал на акцию, а сразу улетел в Москву — почему? Зачем ты все это делаешь? В чем твоя цель? Мне казалось, она в том, чтобы провести ряд победных легальных митингов по стране, а не в том, чтобы тебя посадили за несанкционированные, а остальных разогнали… не понимаю, объясни пожалуйста", — резюмировала Собчак.

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