Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Любовь к соленому объяснили научно
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Крым о новом иске Украины к РФ: неожиданное решение больных людей
Россиянка рассказала о своем бизнесе с выручкой до 77 млн в месяц
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Кожевникова опубликовала свою нашумевшую обложку Playboy - СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Басков и Лопырева отменили свадьбу в этом году – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
13:18 (мск), источник: Интерфакс

Экологи отметили опасность загрязнения воздуха на востоке московского региона

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — Постоянная комиссия по экологическим правам Совета при Президенте России (СПЧ) выступила с заявлением о значительной опасности загрязнения воздуха в московском регионе, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Совета.

Источник: Агентство «Москва»

Кроме того, экологи критикуют действия полномочных надзорных органов в связи с длительной невозможностью определить источник загрязнения, отмечается в сообщении.

В документе отмечается, что Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы закрыл публичный просмотр сайта Мосэкомониторинга, который позволяет в онлайн-режиме отслеживать источники загрязнения.

Читайте также
15 фактов о морях России: круглогодичный лед, светящаяся вода и мамонты

В связи с этим, комиссия по экологическим правам СПЧ рекомендует Департаменту природопользования столицы, восстановить работу сайта Мосэкомониторинга и провести комплексные проверки и расследование ситуации с аномально высокими концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на востоке Москвы и Московской области.

Также комиссия рекомендует СМИ избегать преждевременных обвинений о некоторых потенциальных источниках загрязнения.

СПЧ планирует провести выездное совещание по проблеме выбросов загрязняющих веществ на востоке московского региона. «По его результатам планируется подготовка специального доклада главе государства», — говорится в сообщении Совета.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Каталонии начались столкновения голосующих с полицией
Правительство Красноярского края ушло в отставку
Опрос показал отношение россиян к армии
Якутск остался без света и воды из-за аварии на электростанции
Полиция начала стрелять резиновыми пулями в Каталонии
Трамп продлил запрет на финансирование культурных обменов с РФ
Все как есть: Франция запрещает «фотошопить» моделей
Спорт
Остановите Гвардьолу. «Манчестер Сити» одолел чемпиона Один из лидеров премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд — повержен «Челси». Отрыв манчестерских клубов от преследователей увеличился до пяти очков
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь