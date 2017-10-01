Экологи отметили опасность загрязнения воздуха на востоке московского региона

Источник: Агентство «Москва»

Кроме того, экологи критикуют действия полномочных надзорных органов в связи с длительной невозможностью определить источник загрязнения, отмечается в сообщении.

В документе отмечается, что Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы закрыл публичный просмотр сайта Мосэкомониторинга, который позволяет в онлайн-режиме отслеживать источники загрязнения.

В связи с этим, комиссия по экологическим правам СПЧ рекомендует Департаменту природопользования столицы, восстановить работу сайта Мосэкомониторинга и провести комплексные проверки и расследование ситуации с аномально высокими концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на востоке Москвы и Московской области.

Также комиссия рекомендует СМИ избегать преждевременных обвинений о некоторых потенциальных источниках загрязнения.