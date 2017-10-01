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14:26 (мск), источник: Sputnik.by

Белоруска в Барселоне: люди едут голосовать в пригород — там спокойнее

Уроженка Беларуси, студентка Института международных исследований Барселоны Анна Барабан поделилась со Sputnik впечатлениями о происходящем в регионе в день референдума о независимости Каталонии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Весь мир в воскресенье следит за развитием ситуации в Каталонии, где проходит референдум о независимости.

Власти Испании не признают легитимность этого референдума и пытаются помешать проведению плебисцита, но каталонцы находят возможность проголосовать. В министерство здравоохранения Каталонии сообщили о 38 раненых в результате столкновений с полицией на референдуме о независимости. Как сообщается, девять пострадавших были доставлены в больницы.

«В пригороде все спокойно, в отличие от Барселоны. Чтобы проголосовать очень многие ездят в пригороды — туда Мадрид не посылал такое количество полицейских», — рассказала Sputnik уроженка Беларуси, студентка Института международных исследований Барселоны Анна Барабан.

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Все ее знакомые каталонцы выступают за независимость региона.

«Это люди разных возрастов и профессий, но я лично пока не встретила ни одного противника», — отметила собеседница Sputnik.

На улицах же Барселоны, по словам Барабан, пока относительно спокойно.

«У нас плохая погода, поэтому выходят, наверное, меньше людей. Слышала новости про пострадавших от резиновых пуль, но до настоящей стрельбы пока не доходило», — добавила Барабан.

Как будет развиваться ситуация дальше, отметила она, местным жителям предполагать трудно.

«Как таковой стратегии нет. Что будет дальше, станет понятно уже вечером — должно выступить правительство Каталонии. Но, мне кажется, даже если они скажут, что Мадрид победил, то люди не успокоятся и все равно будут стремиться к независимости и придумывать, что делать дальше», — рассказала собеседница Sputnik.

При этом, даже если Каталония станет суверенным государством, местные жители не хотят «разрывать» с Евросоюзом и международными структурами.

«Да, по законам, если отделяется от страны регион, то он автоматически выходит из ЕС. Но каталонцы очень про-европейски настроены, они готовы после этого стараться и выполнять все условия, чтобы стать частью организации», — заключила собеседница Sputnik.

По опубликованным накануне результатам соцопросов, явка на непризнанном референдуме может превысить 60%, из них более 80% человек готовы проголосовать за независимость Каталонии.

Официальный Мадрид выступает против референдума, так как по конституции Испания является унитарным государством, и возможность самоопределения отдельных регионов не предусмотрена.

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