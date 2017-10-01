Гражданская гвардия Испании объяснила силовые действия в Каталонии

Источник: AFP 2017

«Гражданская гвардия противостоит посягательствам и провокациям, пропорционально исполняя свои функции в защиту закона», — говорится в сообщении, размещенном на ее твиттер-ленте.

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Ранее в воскресенье правительство Испании подвергло критике автономную полицию Каталонии за пассивность в действиях по недопущению референдума о независимости этого региона страны.

Именно ввиду пассивности каталонской полиции блокированием избирательных участков и изъятием урн для голосования приходится заниматься служащим национальной полиции Испании и Гражданской гвардии.

Ранее сообщалось, что испанская полиция в воскресенье использовала шумовые гранаты и резиновые пули для разгона желающих проголосовать на референдуме о самоопределении Каталонии. По последним данным в результате столкновений в Каталонии пострадало 38 человек. Также сообщалось, что полиция заблокировала большую часть из 2315 избирательных участков, предназначенных для референдума.

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании.

Участники референдума должны ответить на вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».