Гражданская гвардия Испании объяснила силовые действия в Каталонии
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — Гражданская гвардия Испании обосновала предпринимаемые в Каталонии действия защитой закона.
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — Гражданская гвардия Испании обосновала предпринимаемые в Каталонии действия защитой закона.
«Гражданская гвардия противостоит посягательствам и провокациям, пропорционально исполняя свои функции в защиту закона», — говорится в сообщении, размещенном на ее
Ранее в воскресенье правительство Испании подвергло критике автономную полицию Каталонии за пассивность в действиях по недопущению референдума о независимости этого региона страны.
Именно ввиду пассивности каталонской полиции блокированием избирательных участков и изъятием урн для голосования приходится заниматься служащим национальной полиции Испании и Гражданской гвардии.
Ранее сообщалось, что испанская полиция в воскресенье использовала шумовые гранаты и резиновые пули для разгона желающих проголосовать на референдуме о самоопределении Каталонии. По последним данным в результате столкновений в Каталонии пострадало 38 человек. Также сообщалось, что полиция заблокировала большую часть из 2315 избирательных участков, предназначенных для референдума.
1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании.
По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если «за» это проголосует большинство его участников.