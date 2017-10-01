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16:20 (мск), источник: РБК

Власти Каталонии сообщили о 337 пострадавших в столкновениях с полицией

В результате столкновений в Каталонии пострадали по меньшей мере 337 человек. Такие данные привели местные власти, обвинив в происходящем правительство Испании.

Источник: Reuters

Правительство Каталонии через свой twitter сообщило о том, что при попытках полиции и Гражданской гвардии Испании сорвать референдум о независимости пострадали 337 человек.

Как утверждают в Барселоне, полиция действует по принципу «иди и схвати».

Официальный представитель каталонского правительства Хорди Турулл заявил, что ответственность за происходящее лежит на главе испанского кабинета министра Мариано Рахое.

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Турулл предложил всем пострадавшим от действий полицейских писать заявления в правоохранительные органы Каталонии.

Как сообщает агентство Reuters, информацию о 337 пострадавших подтвердили и в департаменте здравоохранения Каталонии.

При этом власти региона сообщили, что жители по-прежнему могут принять участие в референдуме о независимости в различных частях Каталонии. Исходя из карты, представленной местным правительством, большинство участков по-прежнему работают и не заблокированы испанской полицией.

Вместе с тем МВД Испании обвинило сторонников референдума в том, что они используют в своих интересах подростков, забрасывающих полицейских камнями.

В результате столкновений, по данным правоохранительных органов, пострадали 38 полицейских и жандармов. В этой связи в Мадриде считают обоснованным применение в отношении участников беспорядков дубинок и резиновых пуль.

В Каталонии 1 октября проходит голосование по вопросу о независимости региона от Испании. У избирательных участков выстроились очереди из желающих отдать свой голос, однако Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия предпринимают меры для того, чтобы не допустить проведения референдума — блокируют участки, изымают урны с бюллетенями и разгоняют собравшихся.

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Источник трансляции: ТАСС
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