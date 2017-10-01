Власти Каталонии сообщили о 337 пострадавших в столкновениях с полицией
В результате столкновений в Каталонии пострадали по меньшей мере 337 человек. Такие данные привели местные власти, обвинив в происходящем правительство Испании.
В результате столкновений в Каталонии пострадали по меньшей мере 337 человек. Такие данные привели местные власти, обвинив в происходящем правительство Испании.
Правительство Каталонии через свой twitter сообщило о том, что при попытках полиции и Гражданской гвардии Испании сорвать референдум о независимости пострадали 337 человек.
Официальный представитель каталонского правительства Хорди Турулл заявил, что ответственность за происходящее лежит на главе испанского кабинета министра Мариано Рахое.
Турулл предложил всем пострадавшим от действий полицейских писать заявления в правоохранительные органы Каталонии.
Как сообщает агентство Reuters, информацию о 337 пострадавших подтвердили и в департаменте здравоохранения Каталонии.
При этом власти региона сообщили, что жители
Вместе с тем МВД Испании обвинило сторонников референдума в том, что они используют в своих интересах подростков, забрасывающих полицейских камнями.
В Каталонии 1 октября проходит голосование по вопросу о независимости региона от Испании. У избирательных участков выстроились очереди из желающих отдать свой голос, однако Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия предпринимают меры для того, чтобы не допустить проведения референдума — блокируют участки, изымают урны с бюллетенями и разгоняют собравшихся.