Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Умерла актриса Наталия Журавлева
Минобороны назвало версию расстрела солдатом сослуживцев
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Обнародован давний секретный план Британии по вторжению в Россию
Сигал дал "резкое" интервью о России и США
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ: свадьба Баскова переносится на неопределенный срок
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
18:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Замглавы МинЖКХ РФ: Запасов угля в Вихоревке в Иркутской области недостаточно

Запасов угля в Вихоревке Братского района Иркутской области, в которой в прошлом году пришлось вводить режим ЧС из-за проблем с отоплением, недостаточно, написал на своей странице в Facebook заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

Источник: IrkutskMedia.ru

Чиновник заявил, что в муниципалитете не организовано надлежащее хранение топлива, и был вынужден сделать региональным коллегам очередные замечания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Продолжаем следить за Вихоревкой Иркутской области: в прошлом году из-за проблем с отоплением пришлось даже вводить режим ЧС. Делегация Минстроя России инспектирует подготовку и запуск тепла. На основной котельной установлено три новых котла, но еще один не готов», — написал Андрей Чибис.

МинЖКХ Иркутской области плотно контролирует ситуацию с подготовкой и вхождением в отопительный период в Вихоревском муниципальном образовании. К такому мнению пришел заместитель директора департамента ЖКХ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Будницкий в рамках рабочей поездки в город.

Напомним, что летом на котельной «Водогрейная» были выполнены в полном объеме работы по замене двух котлов — № 4 и 6. Кроме того, на заводе-изготовителе в Бийске были заказаны конвективная часть на котел № 5 и новый котел на замену ВК № 7. В настоящее время ремонт топки котла № 5 проводится силами «Энергосферы» и близится к завершению. Котел № 7 демонтирован, ведется подготовка фундаментов и монтаж оборудования.

В августе был завершен ремонт фильтров системы водоподготовки. Горячее водоснабжение в городе было восстановлено с 12 августа. Отопительный сезон в городе Вихоревке начался по графику — 18 сентября, работают два котла № 4 и 6, параметры теплоносителя нормативные.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Концерт в честь Дня пожилого человека провели в Музыкальном театре Иркутска
Промышленный и любительский вылов омуля запрещен на Байкале с 1 октября
В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали 337 человек
Правительство Красноярского края ушло в отставку
Опрос показал отношение россиян к армии
Как политики попадают на деньги
Испанская полиция объяснила применение силы в Каталонии
Преступник напал с ножом на прохожих в Марселе
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь