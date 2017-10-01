Замглавы МинЖКХ РФ: Запасов угля в Вихоревке в Иркутской области недостаточно

Источник: IrkutskMedia.ru

Чиновник заявил, что в муниципалитете не организовано надлежащее хранение топлива, и был вынужден сделать региональным коллегам очередные замечания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Продолжаем следить за Вихоревкой Иркутской области: в прошлом году из-за проблем с отоплением пришлось даже вводить режим ЧС. Делегация Минстроя России инспектирует подготовку и запуск тепла. На основной котельной установлено три новых котла, но еще один не готов», — написал Андрей Чибис.

МинЖКХ Иркутской области плотно контролирует ситуацию с подготовкой и вхождением в отопительный период в Вихоревском муниципальном образовании. К такому мнению пришел заместитель директора департамента ЖКХ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Будницкий в рамках рабочей поездки в город.

Напомним, что летом на котельной «Водогрейная» были выполнены в полном объеме работы по замене двух котлов — № 4 и 6. Кроме того, на заводе-изготовителе в Бийске были заказаны конвективная часть на котел № 5 и новый котел на замену ВК № 7. В настоящее время ремонт топки котла № 5 проводится силами «Энергосферы» и близится к завершению. Котел № 7 демонтирован, ведется подготовка фундаментов и монтаж оборудования.