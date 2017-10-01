Замглавы МинЖКХ РФ: Запасов угля в Вихоревке в Иркутской области недостаточно
Запасов угля в Вихоревке Братского района Иркутской области, в которой в прошлом году пришлось вводить режим ЧС
Запасов угля в Вихоревке Братского района Иркутской области, в которой в прошлом году пришлось вводить режим ЧС
Чиновник заявил, что в муниципалитете не организовано надлежащее хранение топлива, и был вынужден сделать региональным коллегам очередные замечания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Продолжаем следить за Вихоревкой Иркутской области: в прошлом году
МинЖКХ Иркутской области плотно контролирует ситуацию с подготовкой и вхождением в отопительный период в Вихоревском муниципальном образовании. К такому мнению пришел заместитель директора департамента ЖКХ министерства строительства и
Напомним, что летом на котельной «Водогрейная» были выполнены в полном объеме работы по замене двух котлов — № 4 и 6. Кроме того, на
В августе был завершен ремонт фильтров системы водоподготовки. Горячее водоснабжение в городе было восстановлено с 12 августа. Отопительный сезон в городе Вихоревке начался по графику — 18 сентября, работают два котла № 4 и 6, параметры теплоносителя нормативные.