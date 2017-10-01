В сети набирает популярность фото плачущего каталонского полицейского

По словам автора, снимок был сделан в провинции Льейда. На данный момент им поделились более 3 тыс. пользователей Twitter.

В описании к фотографии говорится: «Разочарование, ярость и слезы сотрудника Mossos d’Esquadra из-за действий испанской полиции».

Как ранее сообщал портал iz.ru, выполняя приказ правительства Испании остановить проведение референдума о независимости в Каталонии, испанские полицейские применили резиновые пули и шумовые гранаты. В результате столкновений полиции и желающих проголосовать на референдуме пострадали 337 человек.

Ранее стало известно, что сотрудники Mosssos d’Esquadra не опечатали помещения, оборудованные активистами под участки для голосования вопреки решению Высшего суда Каталонии. Голосование на референдуме о независимости началось в 10:00 мск.