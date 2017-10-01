Москва намерена стать лидером в Европе по уровню развития общественного электротранспорта
Москва планирует закупить 900 электробусов и таким образом стать лидером среди европейских столиц по уровню развития электротранспорта.
Москва планирует закупить 900 электробусов и таким образом стать лидером среди европейских столиц по уровню развития электротранспорта.
РИАМО — 1 окт. Москва планирует закупить 900 электробусов и таким образом стать лидером среди европейских столиц по уровню развития городского общественного электротранспорта, сообщается в официальном
«После закупки 900 электробусов Москва будет номер один — европейской столицей с самым современным городским электротранспортом», — говорится в сообщении.
Ранее в аккаунте сообщалось, что итоговое техническое задание на московский электробус подготовят в октябре, всего предприятия внесли к нему свыше 500 предложений.
В опытной эксплуатации у «Мосгортранса» уже находится электробус второго поколения, разработанный ПАО «КамАЗ» совместно с московской инжиниринговой компанией Drive Electro. Тестовая эксплуатация электробуса планируется в центральной части столицы до весны 2018 года. Помимо самого электробуса, город получил на тестовую эксплуатацию станцию для его подзарядки.
Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития
Конкурс на поставку 300 автобусов на электрической тяге по контракту жизненного цикла на срок не менее 15 лет будет объявлен до конца года. Обязательным условием договора станет локализация производства подвижного состава на территории Российской Федерации.