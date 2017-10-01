Москва намерена стать лидером в Европе по уровню развития общественного электротранспорта

Источник: Агентство «Москва»

РИАМО — 1 окт. Москва планирует закупить 900 электробусов и таким образом стать лидером среди европейских столиц по уровню развития городского общественного электротранспорта, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

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«После закупки 900 электробусов Москва будет номер один — европейской столицей с самым современным городским электротранспортом», — говорится в сообщении.

Ранее в аккаунте сообщалось, что итоговое техническое задание на московский электробус подготовят в октябре, всего предприятия внесли к нему свыше 500 предложений.

В опытной эксплуатации у «Мосгортранса» уже находится электробус второго поколения, разработанный ПАО «КамАЗ» совместно с московской инжиниринговой компанией Drive Electro. Тестовая эксплуатация электробуса планируется в центральной части столицы до весны 2018 года. Помимо самого электробуса, город получил на тестовую эксплуатацию станцию для его подзарядки.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что порядка 300 электробусов планируют выпустить на дороги Москвы, часть из них должна появиться в столице в 2018 году.