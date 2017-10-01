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17:50 (мск), источник: РИАМО

Москва намерена стать лидером в Европе по уровню развития общественного электротранспорта

Москва планирует закупить 900 электробусов и таким образом стать лидером среди европейских столиц по уровню развития электротранспорта.

Источник: Агентство «Москва»

РИАМО — 1 окт. Москва планирует закупить 900 электробусов и таким образом стать лидером среди европейских столиц по уровню развития городского общественного электротранспорта, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

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«После закупки 900 электробусов Москва будет номер один — европейской столицей с самым современным городским электротранспортом», — говорится в сообщении.

Ранее в аккаунте сообщалось, что итоговое техническое задание на московский электробус подготовят в октябре, всего предприятия внесли к нему свыше 500 предложений.

В опытной эксплуатации у «Мосгортранса» уже находится электробус второго поколения, разработанный ПАО «КамАЗ» совместно с московской инжиниринговой компанией Drive Electro. Тестовая эксплуатация электробуса планируется в центральной части столицы до весны 2018 года. Помимо самого электробуса, город получил на тестовую эксплуатацию станцию для его подзарядки.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что порядка 300 электробусов планируют выпустить на дороги Москвы, часть из них должна появиться в столице в 2018 году.

Конкурс на поставку 300 автобусов на электрической тяге по контракту жизненного цикла на срок не менее 15 лет будет объявлен до конца года. Обязательным условием договора станет локализация производства подвижного состава на территории Российской Федерации.

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