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18:42 (мск), источник: Интерфакс

Мэр Барселоны насчитала более 460 пострадавших в беспорядках в Каталонии

Ранее она заявила, что премьер Испании должен покинуть свой пост в связи с неоправданными мерами испанской полиции против участников референдума.

Источник: AP 2017

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — Мэр Барселоны Ада Колау заявила, что число пострадавших в результате беспорядков в Каталонии в день референдума о независимости региона превысило 460 человек.

«В Каталонии получили ранения уже более 460 человек. Как мэр Барселоны я требую немедленно положить конец действиям полиции против беззащитного населения», — сообщила она в твиттере.

Ранее в воскресенье мэр Барселоны заявила, что премьер Испании Мариано Рахой должен покинуть свой пост в связи с неоправданными мерами испанских правоохранителей против участников референдума в Каталонии.

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В воскресенье испанская полиция использовала шумовые гранаты и резиновые пули для разгона желающих проголосовать на референдуме. Каталонские власти сообщали ранее, что в результате беспорядков пострадали не менее 337 человек.

По данным AP, омбудсмен Каталонии Рафаэль Рибо заявил, что намерен подать жалобу на действия испанского правительства против референдума в Каталонии руководящим структурам ЕС, включая Европейский совет.

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании. Участники референдума должны ответить на вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».

По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если «за» это проголосует большинство его участников.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
18 комментариевк этой статье
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Комментарии18
Комментарии
18
Иван Петров
Испания была одной тех из стран, что драли на кровавые куски Югославию. И не парилась этим. А теперь бумеранг прилетел обратно. Жрите. На Донбассе в людей...
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