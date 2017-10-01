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21:31 (мск), источник: РБК

В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании

В Каталонии закрылись те участки по голосованию на референдуме о независимости, которые в течение дня не успели закрыть сотрудники полиции и Гражданской гвардии.

Источник: AP 2017

Голосование в Каталонии завершилось в 20:00 мск. Власти области пообещали в ближайшее время начать подсчет голосов, сообщает агентство Reuters. При этом представитель каталонского правительства Хорди Турулл рассказал, что не знает, когда удастся опубликовать результаты референдума, поскольку все избирательные участки отключены от ЦИК Испании.

Турулл при этом выразил уверенность в том, что на избирательные участки по всей Каталонии пришли несколько миллионов человек.

Испанская полиция и Гражданская гвардия в течение всего дня пытались сорвать референдум, закрывая участки в различных районах Каталонии. Всего были закрыты более 90 участков. При этом полицейские нередко вступали в конфликт с людьми, которые мешали им пройти в здания школ, переоборудованные под избирательные участки.

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По данным властей Каталонии, полиция применяла дубинки и слезоточивый газ — общее число пострадавших, по информации Департамента здравоохранения области, достигло к 16:00 мск 460 человек, а к 21:00 мск — 760 человек.

В МВД Испании действия полиции были названы оправданными и ответными на акции сторонников независимости. Последние пытались строить баррикады и забрасывали стражей правопорядка камнями.

Власти Каталонии назвали происходившее в области «нарушением международного права» и призвали страны ЕС осудить действия Мадрида.

Комментируя события в Испании, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон осудил применение насилия, однако при этом подчеркнул, что референдум является незаконным, поскольку не был признан властями Испании.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
8
Виктор *
В одном ты прав с Вашингтоном надо решать вопрос так как они хозяева,Брюссель вообще сейчас не имеют свой голос.
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