В Москве умер полковник, получивший ранение в Сирии
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве, сообщили в Минобороны.
В Минобороны пояснили, что 22 сентября полковник Валерий Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама.
Полковник был доставлен из Сирии в главный военный клинический госпиталь Минобороны России для оказания экстренной медицинской помощи.
«Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось», — отметили в Минобороны.
Ранее в сентябре сообщалось о гибели в Сирии
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