Узбекский писатель Нурулло Отаханов вышел на свободу

Источник: Sputnik

Информацию об этом распространило ГУВД Ташкента. Кроме того, сын писателя Файзуллахон Отаханов также подтвердил это на страничке в Facebook.

«Начальник РОВД Яшнабадского района доставил отца на своей служебной машине из Таштюрьмы прямо к дверям дома. Сейчас у нас радость!», — пишет сын Нурулло Отаханова.

По данным ГУВД, информация о причастности писателя к террористической деятельности не подтвердилась, поэтому отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако расследование по этому делу продолжается.

Напомним, что 11 мая 2017 года в отношении Отаханова было возбуждено уголовное дело по статье 159 (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан). По данному делу были проведены следственные действия и ему заочно предъявлено обвинение по статье 159 части 1 и 244−1 части 3 пункт «г» (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку). В отношении Отаханова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в розыск.

Отаханов (творческий псевдоним Нуруллох Мухаммад Рауфхон) окончил факультет узбекской филологии Ташкентского университета в 1981 году, является автором ряда произведений, сценариев к фильмам, а также публицистических и литературных работ, работал главным редактором одного из популярных в стране журналов «Хидоят» («Верный путь»).