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08:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Регионам готовят кадровый обмен

На неделе продолжится серия губернаторских отставок. А избравшиеся 10 сентября губернаторы почти завершили формирование региональных правительств. Они стараются избавиться от кадров своих предшественников, которые не смогли с ними сработаться. Команду они пополняют за счет чиновников из администраций других регионов, говорит эксперт.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Масштабные перестановки в руководстве Бурятии произвел губернатор Алексей Цыденов: постов лишились первый зампред правительства Иннокентий Егоров (работал со времен первого президента республики Леонида Потапова) и глава администрации Петр Носков, который пришел с предыдущим главой Вячеславом Наговицыным. Собеседники «Ъ» предполагают, что руководителя администрации Алексей Цыденов подыщет за пределами Бурятии. Другие кадры он старается подбирать внутри. До первого зампреда повышен министр финансов Игорь Шутенков. Зампредом правительства по социальным вопросам стал глава Селенгинского района Вячеслав Цыбикжапов — он сменил Владимира Матханова.

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В Севастополе после выборов ушел в отставку отвечающий за приоритетные проекты вице-губернатор Дмитрий Гладский, который, по сведениям «Ъ», был рекомендован экс-спикером заксобрания Алексеем Чалым. На его место назначена экс-помощник министра промышленности и торговли РФ, бывший заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Алсу Гайнутдинова. В итоге все заместители Дмитрия Овсянникова оказались варягами, причем преимущественно из ПФО.

Глава Удмуртии, экс-глава Общественной палаты (ОП) РФ Александр Бречалов, руководителем своей администрации назначил бывшего главу аппарата ОП Сергея Смирнова, подчеркнув, что эта должность важна «особенно перед 2018 годом» (имелись в виду президентские выборы). Глава Кировской области Игорь Васильев предложил посты своих замов бывшим заместителям по Росреестру, который он возглавлял, — Андрею Плитко и Алексею Коробову. «У новичков-губернаторов нет команды людей под рукой, они же в какой-то степени к этому назначению не готовы», — полагает руководитель аналитического отдела компании «Минченко-консалтинг» Кирилл Петров.

Губернатор Новгородский области Андрей Никитин и оставил чиновников правительства экс-главы Сергея Митина, и привел людей из Агентства стратегических инициатив, которое ранее возглавлял. Глава Марий Эл Александр Евстифеев должен сформировать правительство в течение двух месяцев. В его замы по внутренней политике прочат Андрея Кравца, который во время кампании был его советником, отмечает руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Новым губернаторам высаживать команды приезжих все труднее — на фоне внимания правоохранителей к региональным правительствам мотивация приезжать в чужой регион становится все менее очевидной.
Михаил Виноградов
Руководитель фонда «Петербургская политика»
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Он считает, что источником кадров все чаще становятся другие региональные администрации. К примеру, главой правительства Карелии, которую возглавил экс-глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Пафенчиков, работает Александр Чепик, перешедший на эту должность из Бурятии после увольнения Вячеслава Наговицына. Господин Парфенчиков привлек и кадры из ФССП — главой администрации у него работает Татьяна Игнатьева, которая была его замом.

В 2018 году искать кадры придется целой команде новых губернаторов. На прошлой неделе сменились губернаторы трех регионов. Всего же источники «Ъ» обещали около десяти отставок, в том числе в Омской и Мурманской областях. Список регионов, где возможны кадровые перемены, пополняется. Собеседники «Ъ» не исключают, что новое назначение может получить глава Орловской области Вадим Потомский. В таком случае регион может сохраниться за КПРФ, от которой избран губернатор, добавляют источники «Ъ». Может недоработать свой срок избравшийся в 2016 году глава Коми Сергей Гапликов. Руководитель администрации господина Гапликова Елена Шабаршина уже стала фигуранткой уголовного дела по подделке результатов выборов в период, когда возглавляла региональный избирком. Признаны виновными в коррупции представители губернатора в Госсовете, а также и. о. главы администрации Михаил Евдокимов и Дмитрий Кирьяков.

Ротация губернаторов: Путин дает дорогу молодым, но опытным
Во время загрузки произошла ошибка.
1 октября© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
алексей смирнов
Власть перед выборами изображает какую то движуху,очередная пыль в глаза электората.
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