Регионам готовят кадровый обмен

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Масштабные перестановки в руководстве Бурятии произвел губернатор Алексей Цыденов: постов лишились первый зампред правительства Иннокентий Егоров (работал со времен первого президента республики Леонида Потапова) и глава администрации Петр Носков, который пришел с предыдущим главой Вячеславом Наговицыным. Собеседники «Ъ» предполагают, что руководителя администрации Алексей Цыденов подыщет за пределами Бурятии. Другие кадры он старается подбирать внутри. До первого зампреда повышен министр финансов Игорь Шутенков. Зампредом правительства по социальным вопросам стал глава Селенгинского района Вячеслав Цыбикжапов — он сменил Владимира Матханова.

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В Севастополе после выборов ушел в отставку отвечающий за приоритетные проекты вице-губернатор Дмитрий Гладский, который, по сведениям «Ъ», был рекомендован экс-спикером заксобрания Алексеем Чалым. На его место назначена экс-помощник министра промышленности и торговли РФ, бывший заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Алсу Гайнутдинова. В итоге все заместители Дмитрия Овсянникова оказались варягами, причем преимущественно из ПФО.



Глава Удмуртии, экс-глава Общественной палаты (ОП) РФ Александр Бречалов, руководителем своей администрации назначил бывшего главу аппарата ОП Сергея Смирнова, подчеркнув, что эта должность важна «особенно перед 2018 годом» (имелись в виду президентские выборы). Глава Кировской области Игорь Васильев предложил посты своих замов бывшим заместителям по Росреестру, который он возглавлял, — Андрею Плитко и Алексею Коробову. «У новичков-губернаторов нет команды людей под рукой, они же в какой-то степени к этому назначению не готовы», — полагает руководитель аналитического отдела компании «Минченко-консалтинг» Кирилл Петров.



Губернатор Новгородский области Андрей Никитин и оставил чиновников правительства экс-главы Сергея Митина, и привел людей из Агентства стратегических инициатив, которое ранее возглавлял. Глава Марий Эл Александр Евстифеев должен сформировать правительство в течение двух месяцев. В его замы по внутренней политике прочат Андрея Кравца, который во время кампании был его советником, отмечает руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Новым губернаторам высаживать команды приезжих все труднее — на фоне внимания правоохранителей к региональным правительствам мотивация приезжать в чужой регион становится все менее очевидной. Михаил Виноградов Руководитель фонда «Петербургская политика»

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