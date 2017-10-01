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1 октября, источник: РИА Новости

«Зря тратят время»: Трамп оценил попытки Госдепа начать переговоры с КНДР

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Госдепа Рекс Тиллерсон зря теряет время, пытаясь вести переговоры с КНДР. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Источник: AP 2017

«Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь начать переговоры с Маленьким Человеком-Ракетой (лидером КНДР Ким Чен Ыном. — Прим. ред.). Побереги свою энергию, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать», — написал он.

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Ранее в воскресенье КНДР пригрозила превратить Соединенные Штаты в «море пламени». По словам представителя Комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «американские агрессоры» боятся армии Северной Кореи, и в случае враждебных действий США ждет ответ. «Старых сумасшедших обязательно проучат, ответив огнем на огонь», — подчеркнул северокорейский чиновник.

В Госдепе заявили, что ядерная проблема КНДР может быть решена военной силой, однако все зависит от того, какой подход изберет Пхеньян.

«КНДР не получит ядерных возможностей. Либо путем дипломатии, либо силой», — написала в Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

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Кроме того, Науэрт подчеркнула, что в настоящее время дипломатические каналы связи между Вашингтоном и Пхеньяном открыты, но подобное положение не продлится вечно.

Сам Трамп позже в Twitter сравнил себя и своих предшественников, пытавшихся решить проблему Северной Кореи, и пообещал, что ему удастся добиться успеха. «(Билл) Клинтон не справился, (Джордж) Буш (младший) не справился и (Барак) Обама не справился. Я справлюсь», — написал американский президент. Глава Белого дома также подчеркнул, что «милое обращение» с КНДР не работало последние 25 лет и не сработает сейчас. При этом он вновь назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «человеком-ракетой».

В воскресенье стало известно, что США в середине октября направят к берегам КНДР ударную группу во главе с авианосцем «Рональд Рейган». Американские корабли должны принять участие в учениях с южнокорейскими военными.

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