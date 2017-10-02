Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании
Такие цифры обнародованы после обработки 2,26 млн бюллетеней.
Такие цифры обнародованы после обработки 2,26 млн бюллетеней.
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, пишет в понедельник La Vanguardia.
На данный момент обработано 2 млн 262 тысячи бюллетеней.
Около 770 тысяч человек не смогли осуществить свое избирательное право, 400 избирательных участков было закрыто.
Ранее сообщалось, что власти региона оценили явку на референдуме приблизительно в 3 млн; всего в Каталонии живет около 7,5 млн человек.
Окончательных результатов голосования ожидают сотни людей, собравшихся на площади Каталонии в центре Барселоны.
Ранее глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон пообещал передать результаты голосования на утверждение в парламент. Он добавил, что в воскресенье Каталония отстояла свое право на независимость.
Между тем,