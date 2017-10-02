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02:24 (мск), источник: Интерфакс

Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании

Такие цифры обнародованы после обработки 2,26 млн бюллетеней.

Источник: Reuters

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, пишет в понедельник La Vanguardia.

На данный момент обработано 2 млн 262 тысячи бюллетеней.

«За» высказались 2,02 млн человек, «против» — 176,5 тысяч.
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Около 770 тысяч человек не смогли осуществить свое избирательное право, 400 избирательных участков было закрыто.

Ранее сообщалось, что власти региона оценили явку на референдуме приблизительно в 3 млн; всего в Каталонии живет около 7,5 млн человек.

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Окончательных результатов голосования ожидают сотни людей, собравшихся на площади Каталонии в центре Барселоны.

Ранее глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон пообещал передать результаты голосования на утверждение в парламент. Он добавил, что в воскресенье Каталония отстояла свое право на независимость.

Между тем, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии не состоялся, а большинство законопослушных граждан его проигнорировали. Ранее Конститутционный суд Испании признал референдум о независимости Каталонии незаконным.

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КНР - Каталонская Независимая Республика
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