Приморские депутаты обсудят ограничения на торговлю металлом

Источник: VLADNEWS

Приморские депутаты на заседании комитета по экономической политике и собственности 3 октября обсудят обращение руководителей портов Приморья по вопросу ограничения международной торговли лома черных металлов на территории ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Кроме того, в ходе заседания комитета будет обсуждаться вопрос об исполнении в текущем году подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013−2020 годы» в рамках госпрограммы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013−2021 годы.

В повестке дня — информация о ходе реализации краевого закона «О промышленной политике в Приморском крае» в этом году и планируемых мероприятиях по реализации данного закона в 2018 году, проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Октябрьского муниципального района и Октябрьским муниципальным районом».