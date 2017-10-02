Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
СМИ: США объявили войну РФ и ждут реакции
Половина мира требуют урезать права РФ в ООН - СМИ
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
03:13 (мск), источник: VLADNEWS

Приморские депутаты обсудят ограничения на торговлю металлом

С обращением выступили руководители портов региона.

Источник: VLADNEWS

Приморские депутаты на заседании комитета по экономической политике и собственности 3 октября обсудят обращение руководителей портов Приморья по вопросу ограничения международной торговли лома черных металлов на территории ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Кроме того, в ходе заседания комитета будет обсуждаться вопрос об исполнении в текущем году подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013−2020 годы» в рамках госпрограммы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013−2021 годы.

В повестке дня — информация о ходе реализации краевого закона «О промышленной политике в Приморском крае» в этом году и планируемых мероприятиях по реализации данного закона в 2018 году, проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Октябрьского муниципального района и Октябрьским муниципальным районом».

Начало заседания — в 11:00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В ТОФ «вооружились» луками
Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании
Умер владелец Vogue и New Yorker
Общий долг «ВИМ-Авиа» составил около 10 млрд рублей
Трамп оценил попытки Госдепа начать переговоры с КНДР
Группировка ИГ взяла ответственность за атаку в Марселе
В Москве умер полковник, получивший ранение в Сирии
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь