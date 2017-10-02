Вячеслав Шпорт поручил ликвидировать последствия циклона в крае

Оперативно ликвидировать последствия мощного циклона поручил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Непогода пришла минувшей ночью в южные районы региона.

По информации пресс-службы правительства края, порывы ветра достигали 17−22 м/с. В результате было нарушено электроснабжение в 40 населенных пунктах Хабаровского, имени Лазо, Вяземского и Бикинского районов. Сейчас на всех объектах энергетики, пострадавших от циклона, работают аварийные бригады. Пока без света остаются более 6 тыс человек.

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что сегодня к вечеру необходимо завершить восстановительные работы и наладить электроснабжение.

Также глава региона поручил обеспечить бесперебойное подключение социальных объектов и жилых домов к теплу. Как сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, отопительный сезон начался уже в 8 районах. В Хабаровске запуск системы отопления начнётся завтра — 3 октября.