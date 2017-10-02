Вячеслав Шпорт поручил ликвидировать последствия циклона в крае
На объектах, пострадавших от непогоды, уже работают аварийные бригады.
На объектах, пострадавших от непогоды, уже работают аварийные бригады.
Оперативно ликвидировать последствия мощного циклона поручил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Непогода пришла минувшей ночью в южные районы региона.
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Вячеслав Шпорт подчеркнул, что сегодня к вечеру необходимо завершить восстановительные работы и наладить электроснабжение.
Также глава региона поручил обеспечить бесперебойное подключение социальных объектов и жилых домов к теплу. Как сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, отопительный сезон начался уже в 8 районах. В Хабаровске запуск системы отопления начнётся завтра — 3 октября.
Напомним, с 27 сентября отопительный сезон начался в