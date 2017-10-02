Медведева просят расширить границы ТОР «Михайловский» в Приморье

Источник: РИА "Новости"

В Приморском крае под реализацию двух проектов, инвестиции в которые оцениваются в 14,5 млрд рублей, могут быть расширены границы территории опережающего развития «Михайловский». С такой инициативой минвостокразвития РФ обратилось в правительство РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Агропромышленный комплекс по производству и переработке коровьего молока намерена построить рядом с селом Кремово компания «Молоко Приморья». Здесь появится ферма на 1,8 тыс. дойных коров, кормозаготовительный участок, молокозавод. Кроме того, инвестор возведёт в селе Михайловка логистический комплекс.

Корпорация TH True Milk планирует реализовать проект вертикально-интегрированного молокопроизводства. Он включает в себя строительство трёх животноводческих комплексов на 15 тыс. голов, а также завод по переработке молока.

Резиденты ТОР «Михайловский» инвестируют 14,5 млрд рублей и создадут свыше 600 новых рабочих мест. Под реализацию их проектов планируется расширить границы ТОР.