Медведева просят расширить границы ТОР «Михайловский» в Приморье
Резиденты планируют инвестировать 14,5 млрд рублей.
Резиденты планируют инвестировать 14,5 млрд рублей.
В Приморском крае под реализацию двух проектов, инвестиции в которые оцениваются в 14,5 млрд рублей, могут быть расширены границы территории опережающего развития «Михайловский». С такой инициативой минвостокразвития РФ обратилось в правительство РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Агропромышленный комплекс по производству и переработке коровьего молока намерена построить рядом с селом Кремово компания «Молоко Приморья». Здесь появится ферма на 1,8 тыс. дойных коров, кормозаготовительный участок, молокозавод. Кроме того, инвестор возведёт в селе Михайловка логистический комплекс.
Корпорация TH True Milk планирует реализовать проект
Резиденты ТОР «Михайловский» инвестируют 14,5 млрд рублей и создадут свыше 600 новых рабочих мест. Под реализацию их проектов планируется расширить границы ТОР.
Как сообщало ИА REGNUM, территория опережающего развития «Михайловский» была создана 21 августа 2015 года. Она представляет из себя сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморья.