Более 9 тысяч человек призовут в Восточном военном округе осенью

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, больше всего юношей призовут в Приморском крае — более 1,9 тысячи. Из Забайкалья отправятся служить более 1,7 тысячи человек, из Якутии — порядка 1,5 тысячи. Войска пополнят свыше 1 тысячи новобранцев из Хабаровского края и Бурятии.