Фролов обсудит с новыми омскими депутатами поправки в бюджет

На ближайшем заседании Омского городского Совета 4 октября будут рассмотрены поправки в бюджет, предложенные исполняющим обязанности мэра Омска.

Сергей Фролов предложил направить 80 млн рублей на поддержку пассажирских предприятий, 20 млн рублей — на оплату уличного освещения. Еще 89,4 млн рублей будут выделены образовательным учреждениям на проведение модернизации.