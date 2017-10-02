Фролов обсудит с новыми омскими депутатами поправки в бюджет
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов предложил депутатам Омского городского Совета подумать над увеличением расходов на общественный транспорт и уличное освещение.
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов предложил депутатам Омского городского Совета подумать над увеличением расходов на общественный транспорт и уличное освещение.
На ближайшем заседании Омского городского Совета 4 октября будут рассмотрены поправки в бюджет, предложенные исполняющим обязанности мэра Омска.
Сергей Фролов предложил направить 80 млн рублей на поддержку пассажирских предприятий, 20 млн рублей — на оплату уличного освещения. Еще 89,4 млн рублей будут выделены образовательным учреждениям на проведение модернизации.
19 млн рублей планируется направить на оплату труда работникам бюджетной сферы, в том числе педагогам детских школ искусств. Заседание 4 октября станет для депутатов шестого созыва горсовета внеочередным.