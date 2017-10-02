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07:11 (мск), источник: VN.ru

Осенний призыв-2017 стартовал в Новосибирской области

Призыв граждан Российской Федерации на военную службу осенью 2017 года начался в регионе. Соответствующее постановление № 176 подписал губернатор Владимир Городецкий 28 сентября.

Постановлением утвержден состав призывной комиссии Новосибирской области, которую возглавил глава региона, составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов. Кроме того, обозначены сроки прибытия врачей-специалистов учреждений здравоохранения в муниципальные образования региона для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, утвержден перечень учреждений здравоохранения внеочередного амбулаторного и стационарного медицинского обследования (лечения).

Известно, что в осенний призыв-2017 более двух тысяч жителей региона будут направлены в армию для прохождения военной службы. Это на 71-го новобранца больше, чем весной. По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военного комиссариата Евгения Краева, с апреля по июль 2017 года в войска были отправлены 2296 человек. Норма выполнена на 100%. Отправка прошла без происшествий и в установленные сроки.

«Всего на заседания призывных комиссий прибыло 12 357 призывников, что составило 100% от вызывавшихся, — сообщил Евгений Краев. —  Освобождены от призыва 2983 человека. Это почти четверть. Из них почти все — по состоянию здоровья. Показатель годности к военной службе весной 2017 года составил 68 процентов».

Сейчас в Новосибирской области проводятся мероприятия для осеннего призыва. По результатам изучения граждан, подлежащих службе в армии, в военный комиссариат области представлены от военных комиссариатов районов и городов сведения о наличии и качественной характеристике призывных ресурсов. «Норма призыва осенью 2017 года для нашей области составила 2367 человек», — подчеркнул Евгений Краев.

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