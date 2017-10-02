Осенний призыв-2017 стартовал в Новосибирской области
Призыв граждан Российской Федерации на военную службу осенью 2017 года начался в регионе. Соответствующее постановление № 176 подписал губернатор Владимир Городецкий 28 сентября.
Призыв граждан Российской Федерации на военную службу осенью 2017 года начался в регионе. Соответствующее постановление № 176 подписал губернатор Владимир Городецкий 28 сентября.
Постановлением утвержден состав призывной комиссии Новосибирской области, которую возглавил глава региона, составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов. Кроме того, обозначены сроки прибытия
Известно, что в осенний призыв-2017 более двух тысяч жителей региона будут направлены в армию для прохождения военной службы. Это на 71-го новобранца больше, чем весной. По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военного комиссариата Евгения Краева, с апреля по июль 2017 года в войска были отправлены 2296 человек. Норма выполнена на 100%. Отправка прошла без происшествий и в установленные сроки.
«Всего на заседания призывных комиссий прибыло 12 357 призывников, что составило 100% от вызывавшихся, — сообщил Евгений Краев. — Освобождены от призыва 2983 человека. Это почти четверть. Из них почти все — по состоянию здоровья. Показатель годности к военной службе весной 2017 года составил 68 процентов».
Сейчас в Новосибирской области проводятся мероприятия для осеннего призыва. По результатам изучения граждан, подлежащих службе в армии, в военный комиссариат области представлены от военных комиссариатов районов и городов сведения о наличии и качественной характеристике призывных ресурсов. «Норма призыва осенью 2017 года для нашей области составила 2367 человек», — подчеркнул Евгений Краев.