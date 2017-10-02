Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Минобороны назвало версию расстрела солдатом сослуживцев
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ: свадьба Баскова переносится на неопределенный срок
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
07:27 (мск), источник: Newslab.ru

Александр Усс раскритиковал подготовку Красноярска к Универсиаде

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс критически оценил подготовку Красноярска к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года.

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс критически оценил подготовку Красноярска к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. Такую оценку он дал в интервью телекомпании «ТВК».

Глава края отметил, что задачи подготовки к Универсиаде не сводятся к проведению спортивных мероприятий и «нескольким потрепанным флагам, которые иногда нужно менять».

«Речь идет о том, чтобы сделать другой город и с точки зрения внешней, и с точки зрения управленческого стиля, менталитета людей», — заявил Усс.

При этом он добавил, что пока не видит в Красноярске каких-либо особенных действий, которые вовлекали бы его жителей в происходящие процессы.

«Нужно формировать у людей понимание того, что это наше, это для нас, — говорит и.о. главы края, — пока же я даже с точки зрения мотивации не вижу ничего такого особенного».

Усс выразил и беспокойство о том, что основные объекты Универсиады будут сданы в срок.

«У нас есть пара проблемных вещей, но впереди еще достаточное количество времени, хотя кое-где точка невозврата практически пройдена», — резюмировал он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Красноярка со второй попытки попала в шоу «Танцы»
«Лада» провалилась в яму на Шахтеров
Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании
«Зря тратят время»: Трамп оценил попытки вести переговоры с КНДР
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
В России появится собственная операционная система для самолетов
ИГ взяло ответственность за нападение на вокзале в Марселе
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь