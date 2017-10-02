Александр Усс раскритиковал подготовку Красноярска к Универсиаде

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс критически оценил подготовку Красноярска к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года. Такую оценку он дал в интервью телекомпании «ТВК».

Глава края отметил, что задачи подготовки к Универсиаде не сводятся к проведению спортивных мероприятий и «нескольким потрепанным флагам, которые иногда нужно менять».

«Речь идет о том, чтобы сделать другой город и с точки зрения внешней, и с точки зрения управленческого стиля, менталитета людей», — заявил Усс.

При этом он добавил, что пока не видит в Красноярске каких-либо особенных действий, которые вовлекали бы его жителей в происходящие процессы.

«Нужно формировать у людей понимание того, что это наше, это для нас, — говорит и.о. главы края, — пока же я даже с точки зрения мотивации не вижу ничего такого особенного».

Усс выразил и беспокойство о том, что основные объекты Универсиады будут сданы в срок.