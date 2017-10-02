Директором «ЧелябГЭТ» назначен челябинский депутат Александр Павлюченко
К исполнению обязанностей новый руководитель приступает 2 октября.
К исполнению обязанностей новый руководитель приступает 2 октября.
Депутат челябинской городской думы Александр Павлюченко назначен руководителем ООО «Челябинский городской электрический транспорт», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Нового директора транспортного предприятия на аппаратном совещании 2 октября представил глава города Евгений Тефтелев.
По данным источников «АиФ-Челябинск», принимать дела Павлюченко начал ещё в середине сентября. Пока шло согласование его кандидатуры, и. о. директора был назначен Павел Сонин.
Александр Павлюченко родился 1 июня 1978 года, возглавляет ООО «Челябинский Институт Генерального Плана и Транспорта». Именно этот институт за 500 тысяч рублей разработал для Челябинска новую маршрутную сеть, которая вызвала большой общественный резонанс.
Напомним, что с марта 2013 по 1 июля МУП «ЧелябГЭТ» руководил Александр Портье, он же до 1 сентября 2017 возглавлял ООО «ЧелябГЭТ».