Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
07:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

Директором «ЧелябГЭТ» назначен челябинский депутат Александр Павлюченко

К исполнению обязанностей новый руководитель приступает 2 октября.

Депутат челябинской городской думы Александр Павлюченко назначен руководителем ООО «Челябинский городской электрический транспорт», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Нового директора транспортного предприятия на аппаратном совещании 2 октября представил глава города Евгений Тефтелев.

По данным источников «АиФ-Челябинск», принимать дела Павлюченко начал ещё в середине сентября. Пока шло согласование его кандидатуры, и. о. директора был назначен Павел Сонин.

Александр Павлюченко родился 1 июня 1978 года, возглавляет ООО «Челябинский Институт Генерального Плана и Транспорта». Именно этот институт за 500 тысяч рублей разработал для Челябинска новую маршрутную сеть, которая вызвала большой общественный резонанс.

Напомним, что с марта 2013 по 1 июля МУП «ЧелябГЭТ» руководил Александр Портье, он же до 1 сентября 2017 возглавлял ООО «ЧелябГЭТ».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Садоводам: как сделать «тёплые грядки» на зиму
Правительство Каталонии начало готовиться к отделению от Испании
СМИ: серия губернаторских отставок продолжится
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
В России начали создание операционной системы для самолетов
Группировка ИГ взяла ответственность за атаку в Марселе
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь