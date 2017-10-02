Директором «ЧелябГЭТ» назначен челябинский депутат Александр Павлюченко

Депутат челябинской городской думы Александр Павлюченко назначен руководителем ООО «Челябинский городской электрический транспорт», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Нового директора транспортного предприятия на аппаратном совещании 2 октября представил глава города Евгений Тефтелев.

По данным источников «АиФ-Челябинск», принимать дела Павлюченко начал ещё в середине сентября. Пока шло согласование его кандидатуры, и. о. директора был назначен Павел Сонин.

Александр Павлюченко родился 1 июня 1978 года, возглавляет ООО «Челябинский Институт Генерального Плана и Транспорта». Именно этот институт за 500 тысяч рублей разработал для Челябинска новую маршрутную сеть, которая вызвала большой общественный резонанс.