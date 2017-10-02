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08:39 (мск), источник: NewsKo

Максим Решетников поделился с руководителями регионов ПФО опытом экономического развития региона

В Пензе состоялось заседание совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО. На нем были рассмотрены вопросы стимулирования роста экономики регионов округа, увеличения налогового потенциала и совершенствования межбюджетных отношений.

В обсуждении приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич, министр финансов РФ Антон Силуанов, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, губернатор Пермского края Максим Решетников, другие главы субъектов РФ, входящих в состав ПФО, руководители федеральных и региональных органов власти.

Глава Прикамья Максим Решетников в своем докладе подчеркнул, что уровень диверсификации предприятий ОПК в промышленно развитом Пермском крае сейчас составляет 50%. Этому способствуют драйверы экономического развития.

«Одним из них является стимулирование высокотехнологичных производств. Можно с уверенностью сказать — каждый крупный инвестпроект в Прикамье получает какую-либо форму федеральной или региональной поддержки», — отметил Максим Решетников.

Также он поделился выбранной региональным правительством стратегией, направленной на преодоление кадрового голода по высокотехнологичным специальностям и реализацию пилотного проекта по повышению производительности труда в Прикамье.

«Сейчас важно выстроить стратегически верную кадровую политику, направленную на вовлечение молодежи в экономику, с учётом потребностей промышленных предприятий будущего, — сказал Максим Решетников. — Мы ведём разработку региональной программы. В ней готово принять участие 21 предприятие, 4 из которых уже могут быть примером для трансфера лучших практик. В наших планах — “перенос” этого успешного опыта и на организации бюджетной сферы», — пояснил губернатор Пермского края.

Также он отметил необходимость сокращения административного персонала, поддержки комфортного инвестклимата и реформы контрольно-надзорной деятельности. Не менее важным, по словам главы Прикамья, является наращивание роли малого и среднего бизнеса в регионе.

«Доля занятых в этом секторе в регионе стабильно составляет 1/3 экономически активного населения. Объём налогов — ежегодно увеличивается в среднем на 14,5% (за 2014 г. — 7,5 млрд руб., за 2015 г. — 8,5 млрд руб., за 2016 г. — 9,8 млрд руб.). Это свидетельство того, что малый бизнес начинает выходить «из тени», — подытожил губернатор.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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