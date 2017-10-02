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07:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

Кандидат от КПРФ Сергей Ушаков стал главой Белореченского

Главой посёлка Белореченское Усольского района на досрочных выборах 1 октября 2017 года снова стал Сергей Ушаков, ему отдали предпочтение 2620 избирателей, или 65,5%. Явка составила 49%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области. Сергея Ушакова на выборах поддерживала КПРФ.

Источник: Reuters

Выборы были назначены из-за того, что два муниципалитета — Белореченск и Мальта — решили объединиться в одно городское поселение. На пост главы претендовали пять человек, в том числе кандидаты от ЕР, ЛДПР. Как сообщает движение в защиту прав избирателей «Голос», серьёзных нарушений, которые могли привести к искажению итогов голосования, на выборах не зафиксировано. Сообщения на «Карту нарушений» от избирателей и граждан не поступали.

Активисты «Голоса» обратили внимание на то, что ряд домов и заборов в Белореченском исписаны оскорблениями в адрес одного из кандидатов. «Это свидетельствует не просто о том, что избирательная кампания была довольно жесткой, но и то, что здесь, по мнению экспертов, впервые были применены “городские” технологии, которые прежде в сельской местности не использовались, — говорится в сообщении “Голоса”. — Кроме того, несколько кандидатов подтвердили в очных беседах, что их наглядная агитация зачищалась конкурентами в течение 10−15 минут после её появления, что говорит о неравном доступе кандидатов к информированию избирателей».

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