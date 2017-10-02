В Омске стартовал конкурс кандидатов на пост мэра города

Приём заявок на пост нового мэра начался в Омске.

Сегодня, 2 октября, стартовал прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Омска.

Конкурсная комиссия будет принимать документы от кандидатов в мэры до 31 октября. Затем претендентов, прошедших предварительный отбор, пригласят для собеседования с членами комиссии. Собеседование с кандидатами пройдёт 17 ноября. До этого времени и. о. мэра продолжит работать первый замглавы города Сергей Фролов.