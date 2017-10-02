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07:59 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске стартовал конкурс кандидатов на пост мэра города

Конкурс продлится со 2 по 31 октября.

Приём заявок на пост нового мэра начался в Омске.

Сегодня, 2 октября, стартовал прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Омска.

Конкурсная комиссия будет принимать документы от кандидатов в мэры до 31 октября. Затем претендентов, прошедших предварительный отбор, пригласят для собеседования с членами комиссии. Собеседование с кандидатами пройдёт 17 ноября. До этого времени и. о. мэра продолжит работать первый замглавы города Сергей Фролов.

Отметим, что документы на должность мэра города принимаются в Омском горсовете по адресу: г. Омск, ул. Думская, 1, каб. 102 с понедельника по четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин. (обед с 13 до 14 часов), в пятницу — с 8 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 13 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин.

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