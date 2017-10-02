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09:09 (мск), источник: Nakanune.ru

На повторных выборах депутата поселка Роза победил «эсер»

На повторных выборах депутата Совета Розинского городского поселения победил кандидат от «Справедливой России» Ринат Кашапов.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе челябинского облизбиркома.

«Эсер» набрал 49,62% голосов избирателей, его соперница кандидат от «Единой России» Олеся Миллер — 46, 59% голосов.

Добавим, что явка составила 47,65%.

Напомним, на выборах 10 сентября не удалось выявить победителя среди кандидатов по избирательному округу № 5 Розинского городского поселения, где «единоросс» Олеся Миллер и «эсер» Ринат Кашапов набрали равное количество голосов (по 82).

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