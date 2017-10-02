На повторных выборах депутата поселка Роза победил «эсер»
На повторных выборах депутата Совета Розинского городского поселения победил кандидат от «Справедливой России» Ринат Кашапов.
На повторных выборах депутата Совета Розинского городского поселения победил кандидат от «Справедливой России» Ринат Кашапов.
Об этом Накануне.RU сообщили в
«Эсер» набрал 49,62% голосов избирателей, его соперница кандидат от «Единой России» Олеся Миллер — 46, 59% голосов.
Добавим, что явка составила 47,65%.
Напомним, на выборах 10 сентября не удалось выявить победителя среди кандидатов по избирательному округу № 5 Розинского городского поселения, где «единоросс» Олеся Миллер и «эсер» Ринат Кашапов набрали равное количество голосов (по 82).