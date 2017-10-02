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08:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Губернатор Хабаровского края оценил активность муниципалитетов в реализации «ДВ-гектаров»

В то же время глава региона подчеркнул, что необходимо продолжить информирование жителей о возможности получения земли.

Хабаровск, 2 октября, AmurMedia.

Победителей конкурса на лучшую практику реализации «дальневосточного гектара» наградили в Хабаровском крае. Церемония прошла в Амурском районе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

В Хабаровском крае наградили представителей органов местного самоуправления, которые стали победителями краевого конкурса на лучшую муниципальную практику в реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре».

Награды в Амурском районе вручил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

— Конкурс показал заинтересованность и активную позицию муниципалитета в привлечении граждан к освоению наделов, — уверен Вячеслав Шпорт.

Глава региона также подчеркнул, что необходимо продолжить информирование жителей о возможности получения земли, с учетом того, что сейчас открываются для предоставления дополнительные территории.

Напомним, в Хабаровском крае увеличили площадь земель, разрешенных к выдаче в рамках проекта «дальневосточный гектар». Это стало возможным благодаря поправкам в федеральный закон, которые были приняты 29 июля — территории зон «нельзя», которые ранее были не разрешены к выдаче, сократились на 57 процентов.

В Хабаровском крае наибольшим спросом пользуются земли в Хабаровском и районе им. Лазо. В основном люди берут землю для ИЖС, ведения сельского хозяйства и бизнеса.

На сегодняшний день в Хабаровский край является лидером по количеству оформленных «дальневосточных гектаров». Свои земельные участки здесь получили почти семь тысяч человек.

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