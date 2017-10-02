МВД прокомментировало скандальное видео с проверкой навыков полицейских в Астане

В роликах видно, как начальник департамента специальной подготовки МВД РК приехал с внезапной проверкой в один из столичных пунктов полиции.

На этой проверке полицейские не могли ответить на вопросы начальства, не смогли правильно обыскать условного подозреваемого, говорили невнятно и явно робели в присутствии генерала.

«В целях проверки действий сотрудников полиции при возникновении внештатной ситуации 19 ноября прошлого года на основании предписания МВД начальником департамента специальной подготовки Оспановым осуществлён внезапный выезд в один из участковых пунктов полиции ДВД Астаны», — сообщил в ответе на запрос официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Он отметил, что весь алгоритм действий сотрудников полиции был записан на видео, которое в дальнейшем использовалось как методическое пособие и детально рассматривалось еженедельно с каждой учебной группой в ходе проведения учебно-тренировочных занятий в Центре специальной подготовки.

«В настоящее время разработаны наставления по различным видам подготовок, включающие современные методики и механизмы обучения полицейских, в соответствии с которыми во всех городских и районных подразделениях проводится подготовка сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях», — пояснил Алмас Садубаев.